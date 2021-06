Motorgroep Puur zoekt motorrijders

HUMMELO – Motorgroep Puur uit Hummelo is op zoek naar nieuwe motorrijders. Puur staat voor ‘Pensionado uw uitdagende rit’. De groep zoekt avontuurlijke gepensioneerde senioren die er graag met de motor op uit gaan. De pensionado’s vormen een kleine groep motorrijders die samen gezellige motorritten gaan rijden. De ritten worden met behulp van navigatie gereden met een voorlopig vaste voorrijder. Ze rijden doordeweeks en niet in het weekend. Vertreklocatie wordt in onderling overleg ingevuld en er is geen contributie verschuldigd. Voor meer informatie en/of aanmelden: tel. 06- 83780352