Monitor om voor je bezoek de drukte te peilen

REGIO – Gelderlanders kunnen deze zomer opnieuw gebruik maken van een druktemonitor. Online is te zien op welke recreatieve bestemming veel of weinig bezoekers aanwezig zijn, zodat recreanten op basis van drukte kunnen besluiten waar ze de dag willen doorbrengen. Druktemonitor Gelderland is vanaf 1 juli een jaar lang actief.

De provincie Gelderland verwacht dat ook deze zomer veel in Gelderland gerecreëerd zal worden, mede vanwege de reisbeperkingen die de coronamaatregelen nog steeds met zich meebrengen. Om het bezoek te reguleren en vooral bezoekersaantallen te spreiden, ontwikkelde het bedrijf Dat.mobility in opdracht van de provincie een bezoekersmonitor.

Druktemonitor Gelderland geeft real time inzicht waar het al dan niet druk is. De drukte wordt gemeten aan de hand van de aanwezigheid van mobiele telefoons in een bepaald gebied. Dit gebeurt anoniem, het signaal van de telefoon wordt gebruikt, maar niet van wie deze telefoon is. De privacy is daarmee gewaarborgd.

De Druktemonitor Gelderland is een verbetering van de monitor die vorig jaar werd ontwikkeld. De monitor is sinds 12 juni in de lucht, maar wordt echt actief op 1 juli. Belangstellenden kunnen wel vanaf half juni een kijkje op de digitale tool nemen. De daaropvolgende maand is voor recreanten alle informatie volledig beschikbaar. De Gelderse toeristische sector, regio’s en regionale bureaus voor toerisme kunnen de informatie gebruiken voor bezoekersmanagement.