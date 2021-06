Mevrouw Lenselink uit Velp viert 100e verjaardag

VELP – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bracht op zaterdag 19 juni een bezoek aan mevrouw Grada Willemina Lenselink-Hulshof in Velp. Hij kwam haar feliciteren met haar 100e verjaardag.

Mevrouw Lenselink-Hulshof is geboren op 20 juni 1921 in Borculo, als op één na jongste van een boerengezin. Ze had echter weinig op met het boerenleven en ging werken in de verpleging, wat ze ook tijdens de Tweede Wereldoorlog deed. Ze trouwde in 1951 met haar man, die toen terugkwam uit Indonesië. Het jonge paar trok in bij zijn ouders op de boerderij, omdat er geen huisvesting voor hen beschikbaar was.

Toen hun oudste zoon Henk werd geboren, zijn meneer en mevrouw Lenselink verhuisd naar Doetinchem. Daar zijn ook de andere drie zonen, Bert, Joop en Geert, geboren. Toen het werk van de heer Lenselink verhuisde naar Velp, verhuisde het hele gezin mee. De heer Lenselink is in 1996 overleden.

De gezondheid van mevrouw Lenselink-Hulshof is op haar 100e nog goed. Ze woont in Oosterwolde, loopt elke dag nog met de rollator buiten en gaat graag mee in de auto voor een ritje. Op een terras mag zij graag mensen kijken en een chocolademelk of bitterlemon drinken.

Mevrouw Lenselink-Hulshof heeft een sterke wil en haar gezondheid laat toe dat zij gelukkig nog veel kan. Zij leest de krant, lost de puzzels op en kijkt graag naar een wat moeilijkere quiz op tv. Ook vindt ze voetbal leuk, ze is er door de kinderen en kleinkinderen mee in aanraking gekomen. Ze geniet van haar vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen, die verspreid over Nederland wonen.