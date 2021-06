Meepraten over visie Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek

EERBEEK – Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen tot en met 16 juli meepraten over de plannen voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek. De ontwerpvisie ligt tot die tijd ter inzage.

“We willen graag aan de slag in het centrum van Eerbeek”, zegt wethouder Ine van Burgsteden. “Juist in deze onzekere tijden. Gelukkig zijn er ondernemers die willen investeren in winkels, horeca en woningen in het centrumgebied. Wij als overheid investeren op onze beurt in de openbare ruimte. Daarom brengen we de visie nu verder. Zo dragen we bij aan de vitaliteit van het centrumgebied.”

De voorbereiding van de visie is eind 2018 gestart. Veel inwoners, ondernemers, belangengroepen en anderen hebben ideeën en wensen over het centrum en de beek laten horen. Ook is er onderzoek gedaan en met partners en belanghebbenden gezocht naar goede oplossingen. Het resultaat van dit voorwerk is de ontwerpvisie.

De Eerbeekse beek speelt een belangrijke rol in de visie. Wethouder Van Burgsteden: “De beek staat aan de oorsprong van Eerbeek. Ze vormt een belangrijke schakel tussen de Veluwe en het centrumgebied. Wij zien kansen voor een aantrekkelijke wandel- en fietsroute voor toeristen, maar ook voor inwoners. Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe werken we aan een zichtbare, levende beek. Een beek die prominent in beeld is in het centrum!”

Een reactie geven kan via een digitaal participatieportaal. Ook komen er online klankbordbijeenkomsten. Voor inwoners, maar ook speciaal voor ondernemers en pandeigenaren. Daarnaast is een formele zienswijze indienen mogelijk. De gemeente verwerkt de reacties in de zomer, waarna in het najaar terugkoppeling volgt en de gemeenteraad een besluit neemt over de visie.

www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek