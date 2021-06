Meedenken over toekomst Veluwezoom

RHEDEN – Om ook in de toekomst te kunnen blijven genieten van de Veluwezoom, één van de mooiste gebieden van Nederland, werken de gemeenten Rheden, Rozendaal en Natuurmonumenten aan een toekomstplan. Hierin komen onderwerpen als verkeersdrukte, leefbaarheid en natuurwaarden aan de orde. Bezoekers en bewoners kunnen de komende tijd hun mening geven.

De Posbank en omgeving in Rheden en Rozendaal vormen een prachtig natuurgebied dat op sommige dagen door duizenden mensen uit heel Nederland, en ook het buitenland, wordt bezocht. Soms wordt het te druk en dat is schadelijk voor mens en natuur. Daarom zijn er maatregelen nodig om de prachtige natuur te behouden, bijvoorbeeld door het recreatief gebruik te spreiden en de Posbank beter te verbinden met de dorpen en het IJsseldal. Dit kan de kwaliteit van het hele natuurgebied zelfs ten goede komen.

De gemeenten Rheden, Rozendaal en Natuurmonumenten wil bewoners en recreanten graag betrekken bij de toekomstplannen. Zo is het sinds vrijdag 18 juni mogelijk een enquête in te vullen en ideeën aan te dragen. Deze is online te vinden via www.rheden.nl/masterplanveluwezoom. Daarnaast worden er in juni en juli werksessies georganiseerd voor diverse belanghebbenden. Alle inbreng helpt mee om goede toekomstplannen te maken voor de Veluwezoom. De reacties uit de werksessies en de enquêtes worden verwerkt in concept scenario’s. Deze staan eind juli op www.rheden.nl/masterplanveluwezoom. Via een reactieformulier kan men hier op reageren.