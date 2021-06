Mediteren en kamperen in Hall

HALL – Jantine Peters verzorgt deze zomer een aantal mindfulness-weekenden op natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. Deelnemers overnachten in tentjes en de begeleide meditaties vinden zoveel mogelijk plaats in de boomgaard of bij slecht weer in de verbouwde kalverstal. Elk weekend duurt van vrijdag 19.00 tot zondag 16.00 uur. Meedoen kan in de weekenden van 2 tot 4 juli, 23 tot 25 juli of 6 tot 8 augustus. Neem voor opgave of meer informatie contact op met Jantine Peters, tel. 06 – 17369599 of jantine.peters@gmail.com.

