Martinikerk Doesburg open voor bezichtiging

DOESBURG – De Martinikerk in Doesburg opent bijna dagelijks haar deuren voor bezoekers. Belangstellenden zijn welkom van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 12.30 en 17.00 uur.

Tijdens openingstijden is de kerk te bezichtigen, maar is ook de kerkwinkel geopend, evenals Zilvermuseum Doesburg. Het is de bedoeling om elke ochtend en middag een organist te regelen die het beroemde Walcker-orgel bespeelt. Tegen vergoeding is er koffie en thee verkrijgbaar in het gezellige kerkcafé, de Aandachtschenkerij.

Overigens kan de Martinikerk nog vrijwilligers gebruiken die bezoekers willen ontvangen. Wie hier belangstelling voor heeft, kan zich aanmelden via f.westra2@kpnplanet.nl.