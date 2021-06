Marc Leguijt uit Eerbeek start petitie tegen helmplicht snorfietsers

EERBEEK – Marc Leguijt uit Eerbeek is een petitie gestart tegen de helmplicht voor snorfietsers, die vanaf juli 2022 wordt ingevoerd. Dat hij niet de enige is die niet blij wordt van deze maatregel, blijkt wel uit de belangstelling voor de petitie, die inmiddels bijna 23.000 keer ondertekend is.

Marc is zelf een echte snorfietsliefhebber en was teleurgesteld toen de maatregel werd aangekondigd. “Ik ben eigenlijk uit irritatie de petitie gestart”, vertelt hij. “Blijkbaar zijn er veel mensen die hetzelfde denken, want binnen de kortste keren werd de petitie 4000 keer ondertekend.”

Het zijn volgens de Eerbeeker vooral liefhebbers die de petitie ondertekenen. “Je kiest bewust voor een snorfiets die 25 kilometer per uur kan, zodat je geen helm op hoeft, dat is hoe de snorfiets ooit bedoeld is.” Het grote argument voor het invoeren van de helmplicht is de veiligheid. Iets dat volgens Marc niet helemaal terecht is. “Snor- en bromfietsers staan op plek 5 waar het gaat om verkeersslachtoffers. Dat is erg weinig in vergelijking met andere verkeersdeelnemers. Geef mij een fiets met 7 versnellingen, dan kan ik ook 25 kilometer per uur halen zonder dat ik dan een helm op moet.” Toch wil Marc het veiligheidsaspect zeker niet van bagatelliseren. “Veiligheid is heel belangrijk, maar wanneer komt die grens dat het betutteling wordt?”, vraagt hij zich af.

Nu de petitie zo massaal ondertekend wordt, hoopt Marc dat hij 40.000 handtekeningen bij elkaar krijgt, zodat het onderwerp de politieke agenda komt en de argumenten nog eens kritisch bekeken worden. “De onderbouwing van het de helmplicht is gewoon niet goed genoeg en er blijven steeds meer argumenten bijkomen. Ik hoop dat het met 40.000 handtekeningen een discussiepunt wordt, mocht dat niet lukken dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan.”

Bekijk hier de petitie