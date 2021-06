Maand van de Aarde afgesloten met lied door heel Nederland

REGIO – Ruim honderd scholen en andere organisaties sloten eind mei de Maand van de Aarde af met het lied ‘De aarde is ons lief’. Het lied werd geschreven en geproduceerd door de stichting Schooldag van de Duurzaamheid, die haar wortels heeft in de gemeente Rheden.

In het lied ‘De aarde is ons lief’ wordt verteld over de 7 JuniorGlobalGoals, een vertaling van de 17 Werelddoelen van de Verenigde Naties. Onder andere wethouders, leerkrachten, Grootouders voor het Klimaat en prinses Irene gingen in het kader van de Maand van de Aarde met kinderen in gesprek over duurzaamheid, en wat je er zelf aan kunt doen. “Toon leiderschap, neem initiatief”, zei prinses Irene in een begeleidende film.

Het initiatief sprak aan en overal in het land gingen kinderen aan de slag met hun eigen projecten. Fiep (8) uit Eefde ging na school afval rapen, anderen besloten hun afval beter te gaan scheiden of te letten op duurzaamheid bij het kopen van kleding. De Arnhemse Montessorischool De Binnenstad pakte groot uit met een gezamenlijk optreden op het schoolplein en kreeg Omroep Gelderland erbij op bezoek. een Groningse school combineerde het uitvoeren van het lied met de start van werkzaamheden aan een groener schoolplein. In Beek gingen de leden van de Limburgse Koorschool met het lied aan de slag. Ponyclub Eefde maakte op de muziek een kür voor de pony’s.

Het lied is een initiatief van stichting Schooldag van de duurzaamheid uit Rheden, die al vanaf 2016 het hele jaar door ‘duurzaamheidsdagen’ op basisscholen organiseert om de Werelddoelen praktisch handen en voeten te geven. Hiervoor heeft zij de Werelddoelen laten vereenvoudigen tot 7 Junior Global Goals (http://www.juniorglobalgoals.nl). De stichting heeft het lied ‘De Aarde is ons lief’ gemaakt om hier op nationaal niveau aandacht voor te vragen. Scholen en gemeenten kunnen verschillende varianten van een Schooldag van de duurzaamheid bestellen via schooldagvandeduurzaamheid.nl. Optredens van het lied worden blijvend gedeeld via de website en op social media met #JuniorGlobalGoals.