Luuk Janmaat (102) viert zijn verjaardag

BRUMMEN – Woensdag 16 juni bereikte Luuk Janmaat uit Brummen de prachtige leeftijd van 102 jaar. Burgemeester Alex van Hedel kwam natuurlijk op verjaardagsvisite en bracht hem een mooie bos bloemen. Voor de komst van de burgemeester zocht Janmaat met zorg zijn kleding inclusief vlinderstrikje uit, zodat hij met zijn 102 lentes jong nog steeds piekfijn voor de dag kwam.

Luuk Janmaat kwam op 16 juni 1919 ter wereld in Snelrewaard in de gemeente Utrecht. Hij was de middelste in een gezin van elf kinderen en werd vernoemd naar zijn vader. Al voor de oorlog begon Janmaat in het kappersvak, een beroep dat hij in totaal 80 jaar uitoefende. In 1947 trouwde hij met Adriana en begon hij zijn eerste kleine kapperszaak in Amsterdam. Later opende hij in de hoofdstad een grote kapsalon.

In 1952 werd dochter Marja geboren. Na gezondheidsproblemen van zijn vrouw werd de zaak in Amsterdam verkocht. Het jonge gezin verhuisde naar Dieren, waar Luuk in de Koningin Sophiastraat herenkapsalon Modern opende.

Na zijn werkzame leven verhuisden Luuk en Adriana naar de Kampweg in Brummen. Toen het werken in de tuin een beetje te veel werd, verhuisden zij naar de Molenhorst. Hier woont Luuk, na het overlijden van Adriana, nog steeds met veel plezier. Hij geniet nog dagelijks van zijn borreltje en kan nog steeds verhalen vertellen als geen ander. Van het bezoek van de burgemeester genoot hij als net als voorgaande jaren met volle teugen.