Loenens Dorpsfeest in De Brink

LOENEN – Het Dorpscentrum De Brink heeft plannen om op zaterdag 4 september van start te gaan met een vrolijk Loenens Dorpsfeest. Het motto van het bestuur is: ‘Niet omdat het moet, maar omdat het weer mag’. Er wordt een gezellig programma geboden waar jong en oud(er) welkom zijn. Kaarten kosten 10 euro. Deze kunnen besteld worden via tel. 06-22158347. Er kan ook gekozen worden voor een VIP-kaart. De start van het programma is om 17.00 uur. De Loenense horecazaken De Bron, De Loenermark. ‘t Ruifje en de Kroeg doen hieraan mee.