Loenenaren kunnen weer ‘Samen Eten’

LOENEN – Loenenaren konden onlangs weer aanschuiven voor het Samen Eten in de Bruisbeek. Voor een flinke groep oudere inwoners betekent de tweewekelijkse gezamenlijke maaltijd heel veel. Niet alleen een smakelijk diner, maar vooral ook genoeglijk bijpraten. Ze hebben dit de laatste maanden erg gemist en waren dan ook erg blij dat zij bericht kregen van Klazien Drent dat ze weer konden aanschuiven. Volgens de voorschriften waren de stoelen aan de tafels op de voldoende afstand geplaatst.

Klazien wist, samen met Rina en Ria, een smakelijke aspergemaaltijd te serveren. Ze hopen maar dat het Samen Eten vanaf nu weer gewoon door kan gaan en er geen ‘kink in de kabel’ gaat komen.

De volgende gezamenlijke maaltijd is op dinsdag 29 juni, om 12.00 uur in De Bruisbeek. Opgave is gewenst bij Hanny van Ark, tel. 055 5052051, of Rozalien Koller, tel. 06-10977199.

Foto: Martien Kobussen