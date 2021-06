Loenen Zonnedorp vraagt om terugdraaien 60 km-besluit kanaalweg

LOENEN – Dorpsraad Loenen Zonnedorp legt zich niet zomaar neer bij het besluit van de gemeente Apeldoorn om de weg langs het kanaal een maximum snelheid van 60 kilometer per uur toe te staan. Dat laat de raad weten in een brief aan het college, met daarin het verzoek deze verandering terug te draaien.

De gemeenteraad droeg het Apeldoorns college middels een motie op de maximum snelheid op het traject langs het kanaal terug te schroeven tot 60 kilometer per uur. Aanleiding was het grote aantal ongevallen dat op dit tracé plaatsvindt. De weg is onveilig en verwarrend, doordat er steeds wisselingen zijn in de maximumsnelheid (80 km/uur is de basis, op korte stukken is dat 60 km/uur). De maatregel is een pilot, die later wordt geëvalueerd.

Dorpsraad Loenen Zonnedorp ziet geen heil in deze plannen. “Hoewel wij begrip hebben voor de mening van de actiegroep (Kanaal Zuid Natuurlijk Veilig, red.), zijn wij van mening dat de gemeenteraad het orgaan is dat beslissingen moet nemen op basis van brede informatie en niet op basis van emotie”, schrijft de Dorpsraad aan het college.

Basis van het bezwaar is dat de Dorpsraad verwacht dat dit besluit gevolgen zal hebben voor de drukte op de Hoofdweg en Eerbeekseweg in Loenen. “De situatie is door vele veranderingen in en rond Loenen zeer complex. (…) Het is dan ook logisch en noodzakelijk om de hele verkeerssituatie te bekijken bij het nemen van besluiten en niet stukjes lapwerk, die averechts werken op de rest van het grote geheel.”

Daarnaast haalt de Dorpsraad diverse partijen aan die ook geen heil zouden zien in de verlaging van de snelheid. Volgens de politie past de weginrichting niet bij een snelheid van 60 kilometer per uur. Transportbedrijven Thomassen en Schotpoort hebben aangegeven prima uit de voeten te kunnen met een wegsituatie van de Kanaalroute zoals die is aangelegd tussen Dieren, Spankeren en Eerbeek: een kleine verbreding van de weg en een geleiderail langs de bomen aan het kanaal. Veilig Verkeer Nederland adviseert, mede gezien de lengte van de weg, geen 60 km-besluit te nemen.

Tot slot noemt de Dorpsraad nog het feit dat de weg langs het kanaal een typische uitvalsweg is, dat meer autoverkeer door Loenen meer stikstof uitstoot betekent richting de Veluwe en Natura2000. Het gaat hier om een proef, waarbij geen aanvullende maatregelen worden genomen op het gebied van infrastructuur, snelheidsremmers of markeringen op de weg, wat volgens de Dorpsraad juist een onveilige situatie creëert.