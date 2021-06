Loenen wil in oktober kermis vieren

LOENEN – Het bestuur van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen (Oranjevereniging) heeft serieuze plannen om begin oktober toch kermis te gaan vieren. ‘De Loense Karmse’, zoals het feest door de inwoners wordt genoemd, staat gepland voor vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober. Dit wel onder voorbehoud dat de verplichte 1,5 meter afstand wordt opgeheven.

De Oranjevereniging gaat met dit besluit eigenlijk terug in de tijd. Voor de oorlog was het in Loenen traditie dat de kermis werd gehouden in het eerste weekend van oktober. Het is voor het bestuur een leuke bijkomstigheid om de tijden van weleer te laten herleven.

Het programma zal weinig afwijken van vorige jaren, hoewel er niet meer op de donderdag wordt begonnen. De start van het feest is op vrijdagmorgen met het vogelschieten voor de Loenense mannen. Er komen weer twee vogels, zowel de gehuwde mannen als de ongehuwden, gaan schieten op een aparte houten vogel op het schietterrein aan de Loenerschepersweg. De muzikanten van OLTO spelen er ondertussen vrolijk op los en na het koningsschot volgt een serenade.

Vanaf 1988, toen Loenen 1150 jaar bestond, heeft de organiserende stichting met een daverend succes een schietfeest voor de vrouwen opgezet. Voorheen mochten de dames beslist niet meedoen. Ieder jaar doen er meer vrouwen mee aan het evenement. Op zaterdag 9 oktober gaan de vrouwen in twee groepen op de vogels schieten. Na afloop is er een daverend feest met muziek in de feesttent. Ook ‘s avonds is er weer dansen in de tent met live-muziek van een prima band.

Het bestuur heeft ook de toezegging gekregen van de attracties en kramen om aanwezig te zijn op de Loense Karmse. Zoals velen wachten ook de Loenenaren met spanning af of de coronaregels zodanig versoepeld worden om weer ‘de pet tegen de zolder te gooien’.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Schutterskoningen en -koninginnen op de kermis in 2019