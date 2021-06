Loenen vlagt weer

LOENEN – Ook in deze tijd wil de Dorpsraad Loenen Zonnedorp de bewoners oproepen om het dorp te laten stralen. Het is een vrolijk gezicht om de bekende geel-rode vlaggen met het wapen van Loenen te zien wapperen langs de straten in het dorp. Het bestuur hoopt dat iedereen weer meedoet. Gewoonlijk gaat de Loenense vlag uit met de Loenense kermis, die vorige jaren plaatsvond met Hemelvaart. De vlag mag blijven hangen tot het einde van het zomerseizoen.

Wie een vlag wil aanschaffen of een versleten exemplaar wil vervangen, kan deze kopen bij Spar Bonder. De Dorpsraad hoopt dat de mooie vlaggen het dorp weer een fleuriger aanzien geeft.