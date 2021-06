Loenen heeft nu een Lurvenbank

LOENEN – Huisarts Lous Thomson-Molenaar kwam donderdag 27 mei sportief op de fiets met echtgenoot Robert weer even terug naar Loenen. Ze had bij haar vertrek, enkele weken geleden, de uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikneming van de Lurvenbank. Samen met haar man mocht zij door het wegnemen van de Loenense vlag de bank onthullen.

Lous Thomson, die 34 jaar in Loenen huisarts was, kwam vijf jaar geleden op het idee om meer mensen in beweging te krijgen, vooral de ‘suikerpatiënten’. Zijn wilde ze gewoon ‘bij de lurven pakken’ om meer te gaan doen. Gezond blijven door meer te gaan wandelen. Samen met Anneke de Greep organiseerde ze samen de Lurvenloop: een wandeling van circa 5 kilometer dat voor bijna iedereen wel te doen is.

De loop bleek prima aan de slaan en er kwamen zelfs een paar groepen. Wilma en Marietje hadden de leiding. Ieder met een eigen afstand. Thomson bleef het tot een paar jaar geleden begeleiden, daarna gingen de groepen zelfstandig verder.

Toen Thomson afscheid wilde nemen kwam zij op het idee om Loenen een herinneringsbank aan te bieden op een mooi plekje in Loenen. De Dorpsraad Loenen Zonnedorp maakte zich ook sterk voor dit idee en kreeg medewerking van de Stichting De Vrienden van de Loenense bossen. Twee vrijwilligers van de stichting, Wim Uiterweerd en Teun Berends, zijn beiden handig en creatief. Samen maakten zij een prachtige bank van hout uit de Loenense bossen. Het werd een stevige robuuste bank, die voorzien is van een herinneringsplaatje ‘Loenen Lurven Loop’.

Loenen heeft veel mooie plekjes, maar er werd gekozen voor de hoek Weverstraat en Slatsdijk om de bank te plaatsen. Op deze plek kwam donderdagmiddag een klein gezelschap bijeen om de bank officieel te onthullen. Willem de Zanger, voorzitter van de Dorpsraad, vertelde dat Loenen aan dokter Thomson altijd een prima huisarts heeft gehad. Zij wist het vertrouwen te winnen van vele patiënten. Hij vond het prettig dat Wim en Teun deze prachtige bank hadden gemaakt. De Zanger dankte de scheidende arts voor haar goede zorgen en verzocht Lous om samen met Robert de bank zichtbaar te maken.

Thomson dankte de Loenenaren voor hun inzet en wenste velen een prettig verblijf op dit plekje. Zij hoopte wel dat een flink aantal personen blijft doorgaan met fit te blijven met de lurvengroepen. Even uitrusten op deze bank mag wel!

Foto: Martien Kobussen