Lions fietsen 24 uur voor Ronald McDonals Huis

BRUMMEN – Een team van tien leden van Lionsclub Zuid Oost Veluwe heeft afgelopen weekend in 24 uur 500 kilometer gefietst. Met deze zogenoemde Homeride hebben zij geld ingezameld voor het Ronald McDonald Huis Boshuus Arnhem, een vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds. Teamcaptain Pieter Riemer kon zondagmiddag symbolisch een cheque van ruim 22.500 euro overhandigen aan Suzanne Brands en Leon Tjakkes van het Boshuus.

Naast de tien leden van de Lionsclub Zuid Oost Veluwe heeft ook een aantal enthousiaste dorpsgenoten een of meerdere rondes meegefietst. De laatste ronde van 50 kilometer leidde de fietsers langs het gemeentehuis in Brummen. Daar stond burgemeester Alex van Hedel al met de fiets aan de hand te wachten op het team om de resterende afstand tot de finish op het marktplein mee te fietsen. Bij ’t Kromhout stonden tientallen familieleden en bekenden van de fietsers gereed voor een feestelijk onthaal met confetti en champagne.

Foto: Han Uenk