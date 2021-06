Liemers wandelweek

REGIO – De Liemers Posbankloop krijgt dit jaar een andere vorm. Wandelaars kunnen dit jaar in de week van 21 tot en met 27 juni meedoen aan een wandelweek. Deelnemers ontvangen een routebeschrijving en bepalen zelf wanneer zij gaan wandelen. Zo wordt voorkomen dat mensen zich verzamelen bij een start-, finish- of rustpunt. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer. Er zijn dit jaar geen verzorgingsposten voor de wandelaars, maar de routes lopen langs horecagelegenheden die in voorgaande jaren de Liemers Posbankloop hebben gesteund en nu zelf wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voor lange-afstandswandelaars zijn er twee, door de KWBN erkende, alternatieven: de virtuele 80 kilometer Kennedymars en de 105 kilometer. Ook deze afstanden worden in de week van 21 tot en met 27 juni gelopen, maar deelnemers bepalen zelf de route. Ze krijgen een officieel diploma als de afstand binnen de tijdlimiet wordt volbracht.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op www.liemersposbankloop.nl. Voorinschrijving is verplicht.