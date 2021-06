DOESBURG – In de Gasthuiskerk verzorgt het Nut Doesburg op donderdagavond 24 juni een lezing over de energietransitie door Marco Bijkerk. Hij werkt sinds 22 jaar in de energie- en verwarmingsindustrie en is vakmatig bezig met langetermijnstrategie, waarbij techniek, innovatie, de consument, politiek, geopolitiek en bedrijfseconomie met elkaar moeten worden verbonden om succesvol nieuwe technieken naar de markt te brengen. Daarnaast heeft hij een persoonlijke passie een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Hij geeft regelmatig presentaties en workshops over energie en de energietransitie. Het zal deze avond niet zozeer gaan over wel of geen windmolens, maar over de samenhang tussen mobiliteit, industrie en woningbouw naar een betaalbare route voor CO2-reductie. Mario Groot Kormelink zal in het kort over de warmtetransitievisie van de gemeente Doesburg vertellen.

De lezingen zijn in de kerkzaal van de Gasthuiskerk en beginnen om 20.00 uur. Voor leden van het Nut is de entree gratis. Niet-leden betalen 7,50 euro. Vooraf aanmelden via nutdoesburg@gmail.com is noodzakelijk.