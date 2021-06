Lezing Irene van der Aart in Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Cabaretière en columniste Irene van der Aart komt vrijdag 25 juni naar de bibliotheek in Brummen. Ze geeft deze avond op een grappige manier haar kijk op het verschil tussen het stadse en plattelandsleven.

Irene van der Aart is geboren in het westen maar woont met haar man, boer Gerard, in de Achterhoek. Irene heeft een humoristische kijk op de contrasten tussen deze delen van Nederland. Deze verhalen deelt zij graag met het publiek. Irene is bekend als cabaretière, actrice en zangeres. Ook schrijft ze columns voor dagblad de Gelderlander en het tijdschrift Naober waarin ze haar ervaringen platteland versus stad tegen het licht houdt. Ook haar boeken ‘De Boer Op’ en ‘Uitgemolken’ gaan over dit thema. Voor regelmatige bezoekers van Buiten ‘t Boekje, de lezingen bij de bibliotheek, is Irene geen onbekende. Al twee keer eerder wist Irene het publiek te boeien met haar komische verhalen.

De lezing van Irene van der Aart begint om 20.00 uur. De entree kost 6 euro en aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. In afwachting van de coronamaatregelen die eind juni gelden, is nog niet duidelijk of dat Irene live naar Brummen komt of dat de lezing online wordt gegeven.