Leer de oude schildertechnieken bij Boulevard Magenta

LAAG-SOEREN – Schilderen is een ambacht en iedereen kan het leren. Dat is de overtuiging van Marjan Smit van Boulevard Magenta School voor Ambacht & Kunst in Laag-Soeren. “Met traditionele, ambachtelijke vaardigheden kun je zelf moderne composities maken.”

Het is donderdagochtend 10 juni en de studenten zijn voor het eerst na de lockdown weer bijeen in de school achterin ‘t Sprengenhus. Maandenlang volgden zij online lessen, maar nu gaan ze eindelijk weer aan de slag in Laag-Soeren. Ieder werkt aan een oefening uit een vakopleiding of aan eigen compositie. Het docententeam staat ten dienste van het ontwikkelen van talent en vaardigheden. “Ik geloof niet alleen in uitleg, maar ook in demonstratie. De docenten doen alle technieken voor, zodat studenten zien hoe zij verder kunnen”, vertelt Marjan.

Boulevard Magenta werkt met een team van tien docenten en is opgericht door Marjan Smit. Ze begon in 2013 met lesgeven om ‘alle schildertechnieken aan te bieden onder één dak’. “Ik moest zelf op verschillende plaatsen zoeken om mijzelf de oude technieken eigen te maken. Vroeger werd alle kennis van meester op leerling doorgegeven, maar zo werkt dat niet meer. Ik zocht naar een manier om het oude ambacht te ontsluiten voor anderen.” Smit ontwikkelde 16 werkboeken, één voor ieder leerjaar. Zij voegde al haar kennis daarin samen, gecombineerd met originele oefeningen. “Want schilderen en vergulden gaat vooral om ‘10.000 uren schildertraining’ en het ontwikkelen van inzicht”, legt ze uit.

In de klassen heerst een prettige werksfeer, waarin voor onderlinge kritiek geen plaats is. “Verwacht in onze lessen geen beoordeling door andere studenten, maar alleen gerichte feedback van de docenten waar je wat mee kan.”

Voor veel van de studenten van Boulevard Magenta is het een droom om ‘nog eens ècht goed te leren schilderen’. “Veel studenten schilderen al, maar hebben die basistechnieken niet echt geleerd. Anderen hebben nog nooit geschilderd. Ook zij zetten met plezier alle stappen vanaf het begin”, vertelt de bevlogen docente. “Schilderen is te benaderen vanuit ambachtelijke technieken van de oude meesters en deze technieken kun je leren. Na een jaar ben je op het niveau dat je alles wat je tot dan hebt geleerd zelfstandig in eigen schilderijen kunt toepassen.” Ze laat een kopie zien van Vermeers ‘Brieflezend meisje bij het venster’. “Dit is gemaakt door een derdejaars. Kijk hoe mooi dat tapijt is geschilderd”, zegt ze trots.

Bij Boulevard Magenta volgt elke student zijn eigen leerproces, benadrukt Marjan. “Wat wil je leren? Als je weet welke dromen iemand heeft, kun je daar stap voor stap naar toewerken, waarbij we beginnen bij het begin. Als je eerst het alfabet leert, kun je daarna elk boek lezen.” En dat betekent: terug naar de basis. Hoe bouw je een schilderij goed op, leren kleuren mengen, een compositie opzetten. “Daarbij maken wij dankbaar gebruik van de kennis van de oude meesters. We bekijken welke technieken Rembrandt en Vermeer toepasten. Je kopieert, je schildert na en maakt je de basis eigen. Hoe mooi is het als je later op basis van die oude technieken je eigen, kunt schilderen wat je zelf wilt.”

Boulevard Magenta biedt verschillende (geaccrediteerde) vakopleidingen, online cursussen en flexlessen waarop iedereen zich kan inschrijven. De klassen zijn klein, zodat de docenten iedereen, ook degenen die de lessen online volgen, voldoende persoonlijke aandacht kunnen geven. Er zijn open dagen op donderdag 8 juli, donderdag 15 juli, zondag 18 juli, donderdag 22 juli, dinsdag 27 juli en vrijdag 30 juli, van 12.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 15.00 uur. Inschrijven kan via boulevardmagenta.nl/open-dag. Hier is ook de ‘open dag film’ te bekijken.

www.boulevardmagenta.nl

Foto: Docenten Marjan Smit en Manal Naffouj geven uitleg en demonstratie tijdens de les