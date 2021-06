Lalique Museum weer open voor publiek

DOESBURG – Na een maandenlange sluiting mag ook het Lalique Museum op zaterdag 5 juni weer de deuren open. Vanaf die dag is iedereen welkom om de huidige tentoonstellingen ‘Koninklijk Licht’ en ‘La Réunion’ te komen bewonderen. Nog wel met inachtneming van de maatregelen, dat wil zeggen met reservering vooraf, mondmasker en vaste looproutes.

Bezoekers wordt geadviseerd om tijdig te reserveren aangezien beide tentoonstellingen zijn nog maar tot en met 24 juni te zien zijn. Vanaf 25 juni tot en met 3 juli is het museum gesloten in verband met de ombouw naar een nieuwe tentoonstelling.

Zondag 4 juli gaat de nieuwe tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg & tijdgenoten’ van start, die tot en met juni volgend jaar zal lopen. In deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling wordt de invloed van leden van kunstbeweging De Stijl op binnen- en buitenlandse kunstenaars en stromingen getoond. Talloze zeldzame objecten van beroemde kunstenaars als Wassily Kandinsky, Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck passeren hierbij de revue. Hieronder bevinden zich diverse objecten die niet eerder aan het publiek werden getoond. Vanaf heden wordt ook de VIP-kaart van de BankGiro Loterij geaccepteerd bij het museum. Houders van deze kaart krijgen daarmee gratis toegang tot het museum