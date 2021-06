KWF Brummen zoekt vrijwilligers

BRUMMEN – Het KWF collecteteam gemeente Brummen is op zoek naar nieuwe collectanten. In de week van 5 tot en met 11 september vindt de jaarlijkse collecte plaats. Dit jaar kunnen de collectanten weer met de collectebussen met QR code langs de deuren. Collectanten besteden ongeveer 2 tot 3 uur aan de collecte, het collecteteam zorg voor alle benodigdheden. Wie wil helpen, kan zich aanmelden via kwfgemeentebrummen@gmail.com.

Voor het dorp Brummen, waaronder ook Oeken, Empe en Leuvenheim vallen, worden nog twee wijkhoofden gezocht.Wijkhoofden organiseren de KWF-collecte in hun eigen wijk. Wie belangstelling of vragen heeft, kan mailen naar kwfgemeentebrummen@gmail.com.