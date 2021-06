Klankschalenconcert in Hall

HALL – Op vrijdagavond 18 juni vindt er een klankschalenconcert plaats in het buitengebied van Hall. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met een kopje koffie of thee. Ada de Graaf van Aruna uit Dieren zal het concert verzorgen. Liggend op een mat of zittend op een stoel, wordt men tijdens het concert ondergedompeld in de warme klanken van klankschalen en andere akoestische instrumenten. Mindfulnesstrainer Jantine Peters is gastvrouw en verzorgt een inleidende meditatie. Na afloop kan nog worden nagepraat, bij droog weer bij de vuurkorf buiten in de boomgaard. Locatie van het concert is natuurboerderij de Mhene, Lendeweg 4a in Hall. Meer informatie en opgave kan bij Jantine Peters via www.aandachtgeeftjekracht.nl of tel. 0617 369 599.