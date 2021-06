Kinderen van de Anne Frank doen mee aan de Textiel Race

ELLECOM – In de bovenbouwklas van de Ellecomse basisschool Anne Frank liggen lappen textiel en staat een naaimachine. Voor school begint, om half negen, worden er nog wat gebrachte zakken naar binnen getild. “Wie helpt even mee?” roept een van de jongens uit groep acht. Een paar klasgenoten komen aangerend. “Goed bezig!” roept er één.

Deze Montessorischool uit Ellecom is een van de deelnemende basisscholen aan de Textiel Race. Aan dit landelijke initiatief dat voor de tweede keer plaatsvindt, nemen verschillende regio’s deel. De gehele maand juni is de regio Doesburg-Rheden-Zuthpen-Brummen aan de beurt. Kinderen uit groep zes, zeven en acht nemen het tegen elkaar op: welke school zal het meeste textiel inzamelen? “En herstellen”, vertelt juf Jacqueline, “want het doel van het project is om bewust te worden van het recyclen van textiel.” Dus een aangenaaide knoop op een broek die erna weer gedragen kan worden levert 100 punten op en een kilo ingeleverde kleding 10 punten. De winnende klas krijgt een schoolreisje cadeau.

Op de Anne Frank zitten groep zes, zeven en acht samen in de klas. Voor dit project helemaal handig. Janelle uit groep zes is achter de naaimachine te vinden. De juf heeft hem meegenomen van huis en leert de leerlingen hoe ze hem moeten bedienen. “De een vindt het interessanter dan de ander, maar gelukkig hebben we genoeg taken om te verdelen.”

Alle opgehaalde kleding in deze regio gaat naar de 2Switch. Vrijdag komen medewerkers van de kringloopwinkel weer langs en dan moeten de rekken naar buiten. Textiel dat in de zakken zit, kan heel of kapot zijn. De mooie kleding komt in de winkels van 2Switch te hangen en de kapotte kleding gaat naar andere projecten.

Thijme en Ella laden nog wat zakken in de karren. Samen met een klasgenoot is Thijme de digitale manager. “Ik kan inloggen op de site van de Textiel Race en zien waar mensen zakken aanbieden. Een van de kinderen uit mijn klas haalt ze dan op.” Hijzelf heeft ook al een hoop opgehaald. Zijn collegamanager Maurits geniet wel van zijn rol. “Ik vind het een bijzondere rol, ik doe dingen die je normaal niet doet. Lekker veel mailtjes sturen enzo.” Weer een ander, Jayvian, is aangesteld om de telefoontjes met de organisatie te plegen. Hebben de kinderen een vraag, dan pakt hij de telefoon erbij. En dan zijn er nog klasgenoten die de zakken met de kleding, schoenen en lappen wegen.

De juf is wel tevreden. “De kinderen leren zo zelf dingen te regelen en steken weer wat op over duurzaamheid.” Wat vinden de kinderen eigenlijk van het project? Hebben ze al wat opgestoken? Maurits wil in elk geval geen nieuw colbertje kopen voor het eindfeest van groep acht. “Weet je wel hoeveel water daarvoor nodig is?” Maar ja, een jasje van zijn broer ziet hij ook niet zitten. “Maar goed, ik vind een colbertje sowieso niet fijn.” Een andere klasgenoot heeft zijn outfit al binnen: “Tweedehands via Marktplaats gescoord.” Voor sommige andere kinderen is het nog een beetje onbekend terrein. Hoewel Ella niet zelf in de kringloopwinkel kleding koopt, vindt ze het wel fijn dat de opgehaalde textiel naar goede doelen gaat. “Sommige kleding gaat naar arme landen en ook komt het hier te koop in de kringloopwinkels. Ik vind dat fijn.” Zelf krijgt ze ook kleding van vriendinnen en geeft haar eigen kleding ook door.

De klas staat momenteel op de tweede plek in de race en de kinderen hopen dat nog veel inwoners van Ellecom, de Steeg en Dieren hun textiel zullen aanmelden, want ze hebben natuurlijk wel zin in een schoolreisje. Een van de kinderen wil wel even vertellen hoe mensen kunnen meedoen. “Je gaat naar textielrace.nl, vult daar het aantal zakken in, het adres en dan komen wij het ophalen! Zelf even brengen naar school, mag natuurlijk ook.”

Tekst en foto: Annemieke Dubbeldeman