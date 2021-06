ROZENDAAL – Cultuurbedrijf RIQQ biedt ook deze zomer de cursus ‘Kijken en creëren in de natuur’ aan. Deelnemers gaan, onder begeleiding van beeldend kunstenaar Lies Sieverding, vier weken lang elke dinsdag de natuur in om te tekenen en schilderen. Er wordt met verschillende materialen gewerkt aan diverse thema’s, zoals perspectief, van realisme naar abstract of fantasie. De lessen vinden plaats in Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal, op dinsdagen 6, 13, 20 en 27 juli van 11.00 tot 14.00 uur. Koffie en thee staan klaar, deelnemers nemen zelf hun lunch mee. Voor materialen wordt gezorgd. Er wordt gewerkt op papier, maar deelnemers kunnen zelf een doek meenemen als zij hierop willen werken. Aanmelden kan tot 30 juni via info@liessieverding.nl.