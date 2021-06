Kennedymars Klarenbeek dit jaar in augustus

KLARENBEEK – De Kennedymars Klarenbeek kon in maart niet doorgaan en wordt daarom dit jaar gehouden op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus. De organisatie is in volle gang en de inschrijving is onlangs geopend.

Voor elke wandelaar is er een geschikte afstand. Vrijdag starten de Long Distance Walk van 110 kilometer en de Kennedymars van 20 kilometer. De Long Distance Walk bestaat uit een eerste ronde die na 30 kilometer weer terugkeert bij het startpunt. Hier staat dan een warme maaltijd klaar. Daarna sluit deze Walk aan bij de Kennedy Mars, die bestaat uit vier lussen van 20 kilometer. Na elke lus komt de wandelaar even terug op de startlocatie. Ook zijn in elke lus twee rustposten opgenomen.

Op zaterdag kunnen deelnemers starten met het Rondje Klarenbeek van 40, 30, 20 of 10 kilometer. Jongeren tot 16 jaar mogen de 10 kilometer gratis meelopen, dit wordt mogelijk gemaakt door Lionsclub Voorst. Alle routes voeren door de omgeving van Klarenbeek, door de mooie natuur en langs bijzondere bezienswaardigheden, over zowel verharde als onverharde wegen en over het algemeen zeer verkeersluw. Start en finish zijn bij het MFC in Klarenbeek.

Deelnemers dienen zich voor alle afstanden vooraf online aan te melden. Een aanmeldformulier is te vinden op www.scklarenbeek.nl/kennedymars. Hier staat ook alle informatie over algemene voorwaarden, deelnemerskosten, deelnemerslijsten en ga zo maar door.