Kasteelconcert ‘Harp songs voor de Aarde’

ROZENDAAL – Marja de Jong speelt zondag 4 juli het programma ‘Harp songs voor de Aarde’ in de tuin van kasteel Rosendael in Rozendaal. Ze zingt en begeleidt zichzelf op een prachtige Rees Brilliant harp van bijna 5 octaven, met een ronde, warme klank. Haar liedjes gaan over een harlekijn die in kasteeltuinen helpt en over een kasteel in het maanlicht waar je zo fijn kunt deinen op het heldere water in de fontein.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree bedraagt 12,50 euro, de helft hiervan gaat naar Stichting Puur Natuur. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar via rosendael.glk.nl.