Juf Yvonne stapt in het huwelijksbootje op De Tweede Stee

LOENEN – Afgelopen november werd juf Yvonne Koldenhof van De Tweede Stee in Loenen onder schooltijd verrast met een bezoek van Sint Nicolaas. Wat bleek: ‘Nicolaas’ was haar eigen Gerben, die de juf, in het bijzijn van de hele school, op het schoolplein ten huwelijk vroeg. Vrijdag 11 juni was het zover, Yvonne en Gerben stapten in het huwelijksbootje. En ook dat deden ze weer in het bijzijn van alle leerlingen en leerkrachten van De Tweede Stee.

Alle kinderen mochten afgelopen vrijdag in feestelijke kleding op school komen. Rond 11.00 uur kwam het bruidspaar met tractor vanuit Klarenbeek aan. Ze werden binnengehaald door de kinderen van groep 5-6, de groep waaraan juf Yvonne les geeft. Op het schoolplein van De Tweede Stee werd een feestelijke ceremonie gehouden, waar juf Yvonne voor het ‘bijna-echt’ getrouwd werd door haar eigen zus. Gerben en Yvonne gaven elkaar een mooie ring en ook zoontje Gijs kreeg een ring.

De kinderen van groep 5-6, die allemaal in het wit gekleed waren, hadden een speciale rol tijdens de plechtigheid. Ze zongen een zelfgeschreven lied en overhandigden de cadeaus. Het was een feestelijke dag waarvan juf Yvonne, haar echtgenoot en de kinderen en collega’s van De Tweede Stee zichtbaar genoten.