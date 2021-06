José Wolfs neemt na 25 jaar afscheid als trainster van Sparta Brummen

BRUMMEN – Na 25 jaar heeft José Wolfs afscheid genomen als trainster bij Sparta Brummen. Jarenlang trainde zij met veel plezier de recreatieve groep en de selectie van de Brummense vereniging.

“Het elke keer op en afbouwen van de toestellen wordt mij gewoon te zwaar” vertelt ze. Ze draagt het trainerschap met een gerust hart over aan een nieuwe generatie. “Heel lang dacht ik dat de meisjes niet zonder mij konden, maar ik zie nu dat dat helemaal goed komt. Het is goed dat er jong bloed komt.”

José kijkt met veel plezier en mooie herinneringen terug op haar tijd bij de vereniging. “Ik ben trots op al die medailles die we hebben gewonnen en turners die uiteindelijk bij de top van Nederland zijn gekomen, die zijn dan toch bij mij begonnen.” Een ander leuk aspect van het lange trainerschap vindt de trainster dat zij de afgelopen jaren les heeft kunnen geven aan kinderen van ouders die zij vroeger les gaf. Toch neemt zij met gemengde gevoelens afscheid als trainster. “Het zijn echt mijn meisjes, als ze binnenkomen weet ik precies hoe laat het is, dat ga ik wel missen.” José neemt niet helemaal afscheid van de turnvereniging. In de wedstrijdcommissie blijft zij de komende tijd nog betrokken. José wil haar vrijgekomen tijd nu graag gaan besteden aan haar kleinkinderen.

Foto: Cynthia Vos