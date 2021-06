‘Jeu de boules is meer dan balletjes gooien’

EERBEEK – Nog een paar weken en dan kan iedereen gebruik maken van de nieuwe jeu de boulesbaan in Eerbeek. Vorige week werd er hard gewerkt om de baan aan te leggen op het voorterrein van het Tjark Riks Centrum. “Een ideale locatie”, zegt de enthousiaste initiatiefnemer John van Dijk.

Hij had nooit iets met jeu de boules, vertelt John van Dijk. En nu is hij de drijvende kracht achter de aanleg van de baan en de oprichting van de vereniging in Eerbeek. “Ik raakte enthousiast bij een bijeenkomst op de Kiboe, waar naar nieuwe activiteiten werden gezocht om er een dorpsboerderij van te maken. Een jeu de boulesbaan was één van de opties en ik wierp me op om de kar te gaan trekken.” Al gauw werd Van Dijk echter zo enthousiast dat zijn plannen de mogelijkheden van de Kiboe overstegen. “Ik wilde een grote baan, waar boulers in verenigingsverband konden spelen. Ik wil graag wedstrijden en toernooitjes organiseren. Dat is in combinatie met een kinderboerderij waar kinderen of fietsjes rondcrossen en de kippen los rondlopen gewoon niet veilig.”

De baan bij de Kiboe ligt er inmiddels en kan recreatief worden gebruikt. Van Dijk ging op zoek naar een andere plek om zijn grotere plannen uit te voeren. Hierbij kwam hij in contact met SWB, die het project van harte ondersteunt, en in overleg werd het voorplein van het Tjark Riks Centrum gekozen. “Een ideale plek”, jubelt Van Dijk. “Midden in het dorp, goed bereikbaar en we kunnen in het Tjark Riks terecht voor een kop koffie en de toiletten.”

De baan wordt 13 meter lang en 10 meter breed, op advies van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Hierop kunnen drie partijen tegelijk worden gespeeld. De gemeente Brummen heeft bankjes gesponsord.

Van Dijk is inmiddels al enige tijd onderweg met zijn plannen en heeft in het hele traject al heel wat mensen enthousiast gekregen. De jeu de boules-vereniging die er moet komen heeft al 30 potentiële leden, Van Dijk hoopt straks te gaan starten met 50 man. “In overleg wil ik dan gaan kijken naar wat de vaste speelmomenten worden. Ik wil gaan werken met een lotingssysteem, zodat je elke keer met iemand anders speelt. Maar misschien is er ook wel behoefte aan speelavonden voor alleenstaanden of juist voor koppels.” Alles wordt in overleg bepaald, maar Van Dijk zit vol plannen. “Een midzomernachtsstoernooi of een kersttoernooi bijvoorbeeld. Of een onderlinge competitie. Misschien in de toekomst wel wedstrijden tegen verenigingen uit de buurt. Maar bij alles staat gezelligheid voorop”, benadrukt hij. Ook is Van Dijk, zelf een beginner in het jeu de boules-spel, voornemens trainingsmomenten te organiseren. “Het blijkt dat jeu de boules echt wel meer is dan balletjes gooien. Het is een spel van aanvallen en verdedigen en er komt echt wel strategie bij kijken.”

De jeu de boulesbaan in Eerbeek wordt geopend op zaterdag 10 juli. Het is de bedoeling er een Frans feestje van te maken in Montmartre-stijl, met bijpassende muziek, hapjes en aankleding. Wat het precies gaat worden, wordt bepaald aan de hand van de dan geldende coronamaatregelen.

Ondertussen kunnen (potentiële) jeu de boules zich al aanmelden bij de vereniging.

www.jeudebouleseerbeek.nl

Foto: Een medewerker van Konijnenberg Bos & Groen is druk bezig met het afgraven van de jeu de boulesbaan in Eerbeek. Hij wordt hierbij geholpen door Jan Arendsen en John van Dijk (rechts)