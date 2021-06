Inzameling textiel voor Textiel Race

REGIO – Nog tot en met 1 juli doen tien scholen in de gemeenten Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen mee aan de Textiel Race. De scholieren leren alles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van textiel en nemen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk kleding en oud textiel in te zamelen. Het opgehaalde textiel en kleding wordt hergebruikt en gerecycled. De school die het meeste textiel inzamelt, verdient een compleet verzorgde schoolreis.

De scholen die de strijd met elkaar aanbinden zijn OBS de Horizon en OBS de Wetelaar in Doesburg, VSO de Lans en Expeditie 24/7 in Brummen, Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek, de St. Mauritiusschool in Rheden, de Anne Frankschool in Ellecom, de Expeditie in Dieren en de Parel en de Achtsprong in Zutphen.

Iedereen kan via textielrace.nl oud textiel aanbieden. Dit mag oude kleding zijn, maar ook gordijnen en handdoeken en zelfs oude schoenen horen bij het textiel. De Textiel Race Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen is een initiatief van gemeente Brummen, gemeente Doesburg, gemeente Rheden, gemeente Zutphen, Circulus Berkel, Leger des Heils/Reshare en 2 Switch.

www.textielrace.nl