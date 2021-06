Inwoners windmolenzoekgebied Hall tekenen zienswijze tegen windmolens

BRUMMEN – Vrijdag 28 juni overhandigde Mark Holtslag, vertegenwoordiging van Dorpsraad Eerbeek-Hall, 267 handtekeningen aan wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen. De ondertekenaars van de zienswijze spreken zich hiermee uit tegen het voornemen in de RES 1.0 (regionaal plan) om Hall en buitengebied tot windmolenzoekgebied te bepalen.

Kortgeleden hield Dorpsraad Eerbeek-Hall een rondvraag onder alle huishoudens die in het in RES 1.0 benoemde windmolenzoekgebied wonen. Daaruit bleek dat van de 287 ondervraagde huishoudens in het windmolenzoekgebied 84 procent van de inwoners niet bekend was met de RES 1.0.

Na kennisname van de voornemens heeft 93 procent van de 287 huishoudens (267) eenzelfde zienswijze ondertekend, die zich uitspreekt tegen de in de RES 1.0 voorgenomen locatiekeuze voor windmolens en het proces. 4 Procent van de 287 huishoudens heeft geen bezwaren tegen de komst van windmolens in het zoekgebied en 3 procent reageerde niet, wilde nergens aan meewerken of vond zich te oud om mee te doen.

Voor Dorpsraad Eerbeek-Hall en inwoners is het onduidelijk hoe het zoekgebied windmolens in de RES 1.0 tot stand is gekomen. De Dorpsraad Eerbeek-Hall is van mening dat er geen volwassen participatieproces heeft plaatsgevonden waarin de inwoners van de gemeente een eerlijke kans kregen om mee te praten over het toewijzen van het gebied als zoekgebied.

De Dorpsraad vindt bovendien dat het buitengebied van Hall onevenredig zwaar wordt belast. In het nu aangewezen zoekgebied voor windmolens wordt nu ook al een zonneveld van 27 hectare aangelegd, dit zonneveld voorziet ongeveer 8000 huishoudens van stroom. Het kan naar de mening van de Dorpsraad niet zo zijn dat de lasten van duurzame energie opwekking grotendeels en geconcentreerd op een klein gebied in de gemeente Brummen worden afgewenteld. “Alle inwoners zijn gelijkwaardig en hebben recht op een eerlijke verdeling van de lasten.”

Ook wezen de aanbieders van de ondertekenden zienswijzen de gemeente erop dat er veel verwarring is over de 900 maal ondertekende petitie ‘Geen windmolens op de landgoederen zone’. Volgens de Dorpsraad tekende een overgrote meerderheid van de inwoners van het zoekgebied windmolens deze petitie online, niet wetende dat het huidige (overgebleven) zoekgebied niet tot de landgoederenzone behoort. Veel ondertekenaars namen aan door ondertekening bezwaar te uiten tegen windmolens in héél de gemeente Brummen. Dat de gemeente Brummen conform het Landschapsnetwerk is onderverdeeld in meerdere zones, zou bij velen onbekend zijn, meent de Dorpsraad. “Het huidige nog resterende zoekgebied behoort juist niet tot de in de petitie genoemde landgoederenzone, maar valt binnen het Ontginningengebied (Hall) en de Veluwe (Eerbeek).”

Foto: Mark Holtslag (links) en wethouder Inberg tijdens de overhandiging