Inschrijving Wijkvoetbaltoernooi DVOV geopend

VELP – Voetbalvereniging DVOV organiseert dit jaar voor de zevende keer het Wijkvoetbaltoernooi. Teams en individuele spelers uit de wijken van Velp en Rozendaal kunnen op vrijdagavond 3 september meedoen aan de 7×7 wedstrijden.

De organiserende voetbalvereniging kijkt uit naar het toernooi. “Vorig jaar lag alles stil, maar we denken dat het dit jaar haalbaar is om het succesvolle Wijkvoetbaltoernooi te houden”, aldus de coördinator. Doel van het Wijkvoetbaltoernooi is om straat- en buurtgenoten beter te leren kennen door een potje te voetballen. Daarbij staat gezelligheid voorop.

DVOV heeft Velp en Rozendaal ingedeeld in acht wijken: Beekhuizen, Brandplein, Kerkallee, Oud Zuid, Rozendaal, Daalhuizen, Overhagen en Vogelwijk. Iedereen van 25 jaar en ouder kan zich aanmelden, zowel in teams of individueel, deze mensen worden dan in een team ingedeeld. Er wordt gespeeld op een half veld, per team zijn er ongeveer 10 deelnemers. Wie zijn of haar wijk wil vertegenwoordigen, kan zich inschrijven via wijkvoetbaltoernooi@dvov.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij coördinatoren Peter Metz, tel. 06-53272584, en Harrie Haverkamp, tel. 06-649842251.