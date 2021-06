Informatiebijeenkomst over leesclubs

DIEREN – Omdat lezen nog leuker is als je het samen doet, verzorgt Bibliotheek Veluwezoom op dinsdag 8 juni een digitale bijeenkomst over leesclubs. Dit doet de bibliotheek samen met Stichting Senia, de landelijke organisatie voor lees-, luister- en muziekclubs.

Lezers die zich aansluiten bij een leesclub ontmoeten nieuwe mensen, komen in aanraking met titels waar ze zelf misschien niet op zouden komen, gaan vaak meer lezen en wisselen indrukken uit, die kunnen leiden tot verrassende nieuwe inzichten. Leesclubs zijn er tegenwoordig in allerlei vormen en over allerlei onderwerpen.

Voor iedereen die zich wil aansluiten bij een leesclub, zelf een leesclub wil starten of al deelneemt aan een leesclub en tips wil krijgen of vragen heeft, organiseren Bibliotheek Veluwezoom en Stichting Senia een gratis bijeenkomst. Ze geven uitleg over welke soorten leesclubs er zijn, welke online mogelijkheden er zijn, bij welke organisaties iemand terecht kan die zelf een leesclub wil starten en welke mogelijkheden de bibliotheek daarbij biedt.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de bijeenkomst online plaats, op dinsdag 8 juni van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of door te bellen met Ilse Paulus, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, tel. 06-44294 85.