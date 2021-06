In nieuw tenue op de gevoelige plaat

BRUMMEN – De jeugd van Sportclub Brummen heeft onlangs gekozen voor een nieuwe kledinglijn, die binnenkort in de ledenwebshop wordt aangeboden. Om de kleding mooi op de foto te zetten, werd gezocht naar modellen die de nieuwe tenues wilden showen.

De belangstelling onder de jeugd om het ‘nieuwe gezicht van Sportclub Brummen’ te worden, was zo groot dat er geloot moest worden. Om een mooie vertegenwoordiging vanuit de hele jeugdafdeling te krijgen, is er uit verschillende leeftijdscategorieën geloot. Julian Hulshorst, Sophie Kok, Roy Kersten en Job Boesveld waren de gelukkige winnaars. Zij mochten onlangs mee naar Deventrade in Deventer voor een professionele fotoshoot in de nieuwe kleding. Kai Zijlstra werd ingezet als model om met het keepershirt op de foto te gaan.

De foto’s zullen onder andere gebruikt gaan worden voor de nieuwe ledenwebshop die binnenkort gelanceerd gaat worden. Er werden dan ook foto’s gemaakt in diverse outfits uit de kledinglijn die Sportclub Brummen gaat voeren. Daarnaast zullen de foto’s gebruikt worden voor diverse posters en flyers.