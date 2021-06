Ik vind: Toekomstvisie Doesburg?

Tijdens de commissievergadering van donderdag 10 juni is er gesproken over het vaststellen van de Toekomstvisie voor Doesburg. Deze ingekorte toekomstvisie is een slecht leesbaar stuk geworden dat een collage van onderdelen uit een rapport van Berenschot is. Tegelijk constateren we dat door partijen ingeleverde input niet is behandeld noch verwerkt. Bijvoorbeeld een visie over het omgaan met grote maatschappelijk thema’s als vergrijzing. En al die mensen die hun inbreng hebben gegeven voor de Nota van Bevindingen hebben ook geen terugkoppeling gehad.

Daarbij is er ineens een zin ingeslopen die zegt dat bij te maken keuzes in de toekomst de zelfstandigheid van Doesburg geborgd blijft. Ten koste van alles. Dit gaat veel verder dan het aangenomen amendement waarin zelfstandigheid een vertrekpunt is (een feit). Je kunt immers niet voorafgaand aan een onderzoek door een adviesbureau bepalen wat er uit moet komen. Wat er wel uit zou moeten komen is wat goed is voor Doesburg en haar burgers. Doesburg is een klein stadje en zal dus slim samen moeten werken met andere gemeenten en partijen. Dat is kiezen voor kwaliteit. Helaas was tijdens de commissie een inhoudelijke discussie hierover amper mogelijk.

De Stadspartij en VVD willen met stoom en kokend water het huidige stuk er door. Dan kijken we daarna wel hoe we dat gaan invullen. Alle partijen lijken wel consensus te hebben over de hoofdkeuzes uit het stuk. Dat is een belangrijke basis. Ga vanuit daar verder naar de politiek meest haalbare optie, start het gevraagde onderzoek naar regionale oriëntatie en ambtelijke kwaliteit en schrijf een prettig leesbaar stuk waar je alle Doesburgers mee onder de ogen kunt komen.

Wim Robbertsen

Raadslid CDA Doesburg