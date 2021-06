Ik vind: Sporthal Doesburg

In Regiobode van week 21 pleiten de heren Eenstroom en Kets (D.W.V) om, in plaats van de sporthal Beumerskamp op te knappen, een nieuw sportcomplex te bouwen bij zwembad Den Helder. Een onsmakelijk idee namens veel omwonenden.

Laten we de argumenten van de heren een bekijken. Financieel gezien is de verbouwing van Beumerskamp het hoogst haalbare in deze lastige periode en heeft de bouw van een nieuw complex totaal geen prioriteit. Aangevoerd wordt dat de locatie geschikt is voor alles, een sporthal, jeugdcomplex, wijkraad, kermis, evenemententerrein. De heren zien gemakshalve een aantal belangrijke aspecten over het hoofd.

Ten eerste zal dit een grote aantasting zijn op een bijzonder stuk natuur, een stuk van de Oude IJssel waar regelmatig bevers, reeën en zelfs een otter worden gesignaleerd. Het bijzondere stuk natuur in en om Doesburg moeten we koesteren in een land waar dit steeds zeldzamer wordt en wat Doesburg juist uniek maakt.

Ieder die in de buurt woont weet wat de al aanwezige locaties met zich meebrengen aan verkeersdrukte, een drukte die nu nog te overzien en te accepteren is, inclusief de files voor de milieustraat en toekomstig touringcarparkeerplaats. Met de ideeën van de heren komt hier in de toekomst dus veel meer verkeersbeweging op een stukje waar veel toeristen en scholieren fietsen en velen een bezoek brengen aan de museumtuin, die ook maar even verwijderd dient te worden, waardoor het steeds meer het afvoerputje van Doesburg begint te worden en wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Buiten dit alles horen (muziek)evenementen en de kermis in de binnenstad thuis, waar de ondernemers en vrijwilligers zich elke jaar hard voor inzetten en een prachtige sfeer creëren.

Dan het argument over beweging. De hoeveelheid sportscholen en -locaties hebben nauwelijks invloed op het sportgedrag van bewoners. Dit heeft te maken met voorlichting, laagdrempeligheid en prijsverhoudingen. De al aanwezige sportscholen en -locaties voldoen uitstekend aan deze criteria en zijn voor Doesburgers prima te bereiken.

Het vermoeden rijst dat de heren het bestaansrecht van D.W.V. willen waarborgen en daar mag natuur, veiligheid en leefbaarheid voor geofferd worden. Wij dagen de heren uit om naar alternatieve plannen te kijken dan dit onsmakelijke idee dat, mocht het überhaupt in de toekomst in overweging worden genomen door de gemeente, op groot verzet kan rekenen.

Dhr. R. Vlas

Magnolialaan, Doesburg