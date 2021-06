Ik vind: Nu echte stappen zetten

Het was een groot en belangrijk besluit. In de gemeenteraad van Rheden werd afgelopen week gesproken over de manier hoe windmolens en zonnevelden kunnen worden ingepast in onze groene omgeving. In deze krant zijn hier al vaak brieven over verschenen. Inwoners gaven aan zich zorgen te maken of grootschalige opwek wel past in onze gemeente. Torenhoge masten in een kleinschalig landschap? Lappen met zonnepanelen in plaats van groen? En hoe zit het met de gezondheid?

De zorgen van inwoners zijn heel begrijpelijk. Tegelijkertijd hebben we wel te maken met een enorm én urgent klimaatprobleem. We kunnen de generaties na ons niet belasten met een erfenis van niks doen. Het is dus goed dat onze gemeente met veel ambitie beleid is gaan ontwikkelen. Dat hebben we hard nodig, want zonder beleid gebeurt er óf niks, óf het landschap verrommelt met alle schade van dien aan plant en dier.

Het is duidelijk dat de zoektocht voor de gemeente niet altijd even gemakkelijk was. Veel inwoners bleven moeite hebben met de concrete voorstellen die in de stukken staan. In Spankeren en in Velp zijn petities opgezet, bijna 2.500 inwoners hebben deze ondertekend, vaak met een heldere toelichting.

Als CDA hebben we het initiatief genomen om via een amendement de richting zo te kiezen dat alle inwoners zich kunnen herkennen in het beleid. De belangrijkste elementen zijn dat we twee jaar uitstel hebben gevraagd voor grootschalige opwek en dat er een visie dient te worden geformuleerd om versnippering van het landschap te voorkomen. Met ons amendement vangen we twee vliegen tegelijkertijd: aan de ene kant is er tijd om beter in de regio af te stemmen wat onze verantwoordelijkheid wordt voor natuurontwikkeling, woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant kunnen duurzame initiatieven van inwoners nu echt worden opgepakt. In de tussentijd kan een nieuw op te richten burgerforum onderzoek gaan doen naar de klimaatopgave die we met z’n allen hebben.

Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een meer duurzame maatschappij. Wij zijn blij dat ons amendement is aangenomen, want de daken moeten vol, huizen moeten worden geïsoleerd en uit het stopcontact horen geen steenkolen te komen.

CDA-fractie gemeenteraad Rheden