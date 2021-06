Ik vind: Geen molentje aan de lucht(2)

Hoe graag zou ik als inwoner van Eerbeek (helaas niet in het buitengebied) willen wonen in een gemeente waar de burgers opkomen voor elkaar. Waar gekozen wordt voor een leefbare omgeving voor iedereen, ook voor de bewoners van het buitengebied. Waar boeren en buitenlui hopelijk niet kiezen voor het vele geld dat ze ontvangen als er een windmolen op hun perceel mag komen. Waar niet de verantwoordelijkheid voor de energietransitie bij hen wordt neergelegd. Waar men niet op basis van ‘even bij een windpark staan’ meent te kunnen bepalen of er gezondheidsrisico’s zijn voor diegenen die 24 uur per dag, jaar in jaar uit op 400 meterafstand van windmolens wonen. Waar ook gekeken wordt naar de ervaring van mensen die nu op zo een korte afstand van een windmolen wonen en er wel veel last van hebben. Waar de door artsen ondertekende verklaring omtrent de risico’s van windmolens serieus genomen wordt en waar er naar de bevindingen van het RIVM wordt gekeken. Waar er aan gedacht wordt dat onder andere één van de aangewezen zoekgebieden wel heel dicht ligt bij Hall, Leuvenheim of de Pothof in Brummen.

Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ik hoop dat GroenLinks terugkomt op dit onzalige plan, dat inmiddels al is achterhaald. Ik hoop dat een meerderheid van de gemeenteraad opkomt voor de natuur en een (h)eerlijk leven voor alle inwoners. Wellicht als we allemaal een zonneboiler nemen en onze tuin laten verwilderen zijn we al een heel eind op weg en zijn er minder ingrijpende maatregelen zoals windmolens nodig. Als er dan per se windmolens moeten komen, dan horen ze op zee en niet op land. Juist ter bescherming van de natuur.

B. Klein Gotink

Eerbeek