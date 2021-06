Ik vind: Beleidskaders

Ik zit de stukken voor de voorbereidende gemeenteraadsvergadering van Rheden op 26 mei te bekijken en vol verbazing zie ik dat er weer een hoofdstuk (hoofdstuk 6 ‘integrale gebiedsontwikkeling) is toegevoegd aan het beleidskader Energie & Landschap. Ik zie ook dat we weer met z’n allen in gesprek gaan over hoe we het gebied nu willen gaan inrichten. Sorry, maar ik kan het niet meer volgen? Ik hoop de raadsleden nog wel!

Gaan we nu alle kaders aan de kant leggen en weer een nieuw kader maken? Zo ja, prima, maar dan hoop ik dat u ook echt met de mensen in gesprek gaat wie het betreft. Ik zie namelijk dat onze grond ook leuk is ingetekend. Ik kan u alvast verzekeren dat dit prima past op het vlak van natuur, vernattingsgebied, kleinschalige landbouw en cultuurhistorie. Bij ons geen grootschalige opwek in de wei. De zonnepanelen liggen namelijk op het dak en daar horen ze ook te liggen. Wij zijn al een paar jaar bezig om de biodiversiteit te verbeteren en CO2 wordt ook gretig opgenomen door het gras.Daarnaast hoop ik dat u toch ook echt eens goed om u heen kijkt en luistert! Er zijn steeds meer artsen die aangeven dat er gezondheidsrisico’s kleven aan windturbines. Dat er echt goed moet worden gekeken naar afstanden. De huidige wetgeving waar u steeds weer naar refereert is gebaseerd op kleine windturbines en niet die grote die u in gedachte heeft. Zou erg fijn zijn als u zich hier eens in verdiept. Daarnaast is na vele wijzigingen in het beleidskader E&L nu de enige optie om windturbines in Spankeren neer te bouwen door te clusteren met Brummen. Afgelopen maandag heb ik vernomen tijdens een bijeenkomst met de gemeente Brummen dat er daar maximaal 3 windmolens van 3 MW komen en dat deze dan langs het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van Hall/Eerbeek zouden moeten komen. Dit heet geen clusteren. Wilt u hier meer over weten dan kunt u terecht bij Kees Verspui (onze eigen D66 raadslid) hij heeft het ons afgelopen maandag allemaal uitgelegd.

Fijn dat dit nu ook van de baan is. Dan kunnen we nu gaan starten met een frisse blik hoe we dit prachtige natuur- en landbouwgebied gaan versterken. Meer biodiversiteit voor plant en dier.

Anita Werkman,

Spankeren