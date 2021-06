Iedereen mag meedoen aan Dierense Speeltuin Got Talent

Feest in Dierense Speeltuin bij opening natuurspeelplaats en viering 75-jarig bestaan

DIEREN – Nog een paar weken geduld en dan kan er worden gespeeld in het nieuwe deel van de natuurspeelplaats van de Dierense Speeltuin. Op 17 juli wordt de natuurspeelplaats officieel geopend. Dat wordt een feestje, want er wordt dan ook stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de speeltuin. Natuurlijk spelen kinderen deze dag een belangrijke rol: zij kunnen meedoen aan Dierense Speeltuin Got Talent.

Vorig jaar werd fase 1 van de natuurspeelplaats afgerond, nu is het tweede deel al weer klaar. De betonnen ijsbaan heeft het veld moeten ruimen voor een weelderig groene speelplek, met houten huisjes en bruggetjes, zand en vooral veel bomen en planten. In de tweede fase is de bestaande waterspeelplaats uitgebreid met een nattevoetenpad en er is een mooi speelhuis neergezet waar lekker met water en zand kan worden gekliederd. En alles is toegankelijk voor àlle kinderen, dus ook kindjes met een beperking of een rolstoel, vertellen voorzitter Marieke Hartjes en Sonja Kapel van de speeltuin trots.

De Dierense Speeltuin maakt zich er al lang sterk voor dat kinderen met een beperking mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Als in 1998 door de nieuwe attractiewet de speeltuin volledig op de schop moet, wordt er bij de herinrichting voor gezorgd dat de nieuwe speeltoestellen ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Er komen verharde en rolstoel-toegankelijke paden. In 2010 sluit Luna, vaste bezoeker van de Dierense Speeltuin, zich samen met haar broertje Tim aan bij de Speeltuinbende van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), een groep kinderen met een beperking die het land intrekt om speeltuinen te testen. In overleg worden er nog wat meer toegankelijke speeltoestellen geplaatst. Als in 2012 de nieuwe waterspeelplaats wordt geopend, een plek waar alle kinderen kunnen spelen, met of zonder beperking en van alle leeftijden, levert dat een mooie benoeming op: de Dierense Speeltuin wordt ambassadeur voor de Speeltuinbende.

Bijzonder is dat de speeltuin 75 jaar geleden is gestart op initiatief van buurtbewoners en al die tijd een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie is gebleven. Er wordt door de vrijwilligers hard gewerkt om, met behulp van sponsoren, te blijven vernieuwen. Zo is ook de natuurspeelplaats tot stand gekomen dankzij een aantal fondsen, die Sonja heel graag even wil noemen en bedanken: Dullertsstichting, RDO Utrecht, NSGK, VSB Fonds, ST traverse, gemeente Rheden, Gebr Rijneveld, Rabobank, Jantje Beton, Eibe Zoetermeer, Ondernemersvereniging DELS, het Rabobank Stimuleringsfonds, Speelmaatje, van Eijbergen en Socad. Ook werd er flink geld ingezameld bij de twee rondes van Ik Buurt Mee! en de Rabobank clubsupport-actie. De kinderen van de Mauritiusschool in Rheden hebben met hun sponsorchallenge zelfs zoveel geld ingezameld dat de speeltuin een karaoke-apparaat kon aanschaffen.

Dit karaoke-apparaat zal zeker worden gebruikt tijdens de officiële opening van de Dierense Speeltuin op zaterdag 17 juli. Dan wordt onder de noemer Dierense Speeltuin Got Talent een talentenjacht gehouden. “Iedereen die een talent heeft en dit wil laten zien, kan meedoen”, zeggen Sonja en Marieke. “Zingen, rolstoeldansen, goochelen, acrobatiek of heel iets anders. We hebben bijvoorbeeld al aanmeldingen van een jongetje dat muy thai kickboksen laat zien en een jongetje dat zijn tekentalent laat zien.” Jongens en meisjes tussen de 4 en 12 jaar kunnen zich tot 24 juni inschrijven via info@dierensespeeltuin.nl. Vermeld in de mail naam, leeftijd, telefoonnummer en om wat voor act het gaat. Op zondag 27 juni worden er vanaf 12.30 uur voorrondes gehouden.

Op 17 juli wordt de natuurspeelplaats ‘s ochtends officieel geopend door wethouder Marc Budel, samen met Luke en Linde, die meteen laten zien hoe je samen kunt spelen op de toegankelijke speelplek. De speeltuin is dan gesloten voor publiek. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers welkom. Dan kan er naar hartelust worden gespeeld op de natuurspeelplaats én vindt de finale plaats van Dierense Speeltuin Got Talent.