HV Brummen gaat competitie in met nieuw F-team

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen is er trots op dat zij in september in competitieverband kan starten met een F-team. De vereniging geeft vanaf eind april trainingen voor de H- en F-jeugd, de jongens en meisjes van 5 tot en met 8 jaar. Dit was zo’n succes dat nu een team kan worden geformeerd. Dit team speelt elke maand één of twee keer in toernooiverband drie of vier wedstrijdjes bij verschillende verenigingen in de regio. En natuurlijk in de Bhoele in Eerbeek.

Kinderen die kennis willen maken met dit team, kunnen tot eind juni nog meedoen met de buitentrainingen, die op woensdag van 15.30 tot 16.30 uur worden gegeven op het grasveldje aan de Schaepmanstraat in Brummen. Vaanf 1 september wordt op dat tijdstip binnen getraind in sportzaal Rhienderoord in Brummen. Wie meer wil weten, kan contact opnemen via info@handbal-brummen.nl of tel. 06-23701444.