Herinneringsschilderij met as

BRUMMEN – Kunstenares Ans Leeflang uit Brummen maakte onlangs een heel bijzonder werk. Iemand vroeg haar een schilderij te maken met daarin niet alleen dierbare herinneringen verwerkt, maar ook de as van een overledene. Aan de hand van meegebrachte foto’s maakte Ans een schets, waarin de gewenste ondergaande zon, warme kleuren en diverse wandelpaden die het echtpaar had belopen, werden samengebracht. De treurwilg waar zij beiden vaak bij stil stonden staat centraal in het schilderij en hierin is dan ook de as verwerkt.

www.ansleeflang.com