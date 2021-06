Help mee met Actie Vakantietas

DOESBURG – De Diaconie van de Protestantse kerk Angerlo – Doesburg zet zich ook dit jaar weer in voor de actie Vakantietas. Deze tas is bedoeld voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Zij gaan vaak niet op vakantie en de Vakantietas zorgt ervoor dat zij toch een leuke zomervakantie tegemoet gaan.

Een Vakantietas is gevuld met allerlei leuke verrassingen. De Protestantse kerk Angerlo – Doesburg wil hier graag een bijdrage aan leveren en zamelt via rekeningnummer NL78TRIO0198306016 tnv Diaconie van de Protestante Gemeente Angerlo Doesburg geld in. Overmaken kan nog tot 25 juni. Voor 15 euro kan een tas worden gevuld met artikelen van lokale ondernemers ui Doesburg.

Het is ook mogelijk zelf een tas te vullen. Wie contact opneemt met Stefan Bos, tel. 06-81930501 of info@stefanbos.com, krijgt te horen voor wie er nog een tasje gevuld moet worden, een jongen of meisje en van welke leeftijd. De kinderen blijven hierbij anoniem. Deze tassen kunnen dan op 25 juni tussen 13.00 en 20.00 uur worden ingeleverd bij Stefan Bos, Wemmersweerd 5 in Doesburg.

De tassen worden verdeeld via Stichting Leergeld, een coördinator zorgt dat ze op de juiste plek terechtkomen.