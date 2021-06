HOENDERLOO – Jong en oud kan zaterdag 3 juli in Hoenderloo meedoen aan de Hei & Bos puzzeltocht. Deelnemers wandelen door de mooie natuur en moeten onderweg zoeken, puzzelen en creatief zijn om tot een oplossing te komen. Wie aan het eind van de puzzeltocht het antwoord goed heeft, ontvangt een prijsje. Startpunt is het natuurlijke speelplein van IKC Hei & Bos, waar kinderen heerlijk kunnen klimmen, klauteren, dammen bouwen en insecten zoeken. Starten kan tussen 13.00 en 14.30 uur. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname is gratis voor iedereen uit de gemeente Apeldoorn, Ede en Arnhem.

www.heienbos.nl