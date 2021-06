Hechtere buurt dankzij Steenbreek

VELP – De gemeente Rheden zet in op groen in de wijk. De Reinaldstraat in Velp heeft dit initiatief, getiteld Steenbreek, met beide handen aangegrepen en de buren zetten samen stappen naar een groenere leefomgeving.

Het doel van de actie Steenbreek is om, samen met inwoners en bedrijven, de gemeente te vergroenen. Groen is belangrijk voor de kwaliteit van de woon- en werkomgeving in de toekomst. Meer groen in straten en tuinen heeft een positieve uitwerking op onder meer biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie en sociale cohesie.

De Reinaldstraat in Velp heeft veel waardering voor het initiatief van de gemeente om groene stappen te zetten. Vorig jaar heeft menig bewoner al ingetekend op Sedum daken. Dit voorjaar zijn de bewoners opnieuw aangehaakt met het afkoppelen van hun regenpijpen van het riool, waarbij het water wegvloeit in de tuin. Bewoners van de Reinaldstraat hebben een flink aantal infiltratiebuizen geplaatst.

Bijvangst was dit vergroeningsproject is een hechtere straat. Naast de al gebruikelijk straat-appgroep, ontstond er een nieuwe groep, waarin afspraken met elkaar werden gemaakt over het samen plaatsen van de infiltratiebuizen. Soms werd dit letterlijk samen gedaan, soms werden alleen de putschep en goede adviezen doorgegeven. Tegelijk hebben de buren elkaar weer een beetje beter leren kennen.