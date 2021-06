Handen uit de mouwen bij de bijenstal

DOESBURG – Aan de Panovenweg in Doesburg staken vrijwilligers zaterdag 29 mei de handen flink uit de mouwen. In het kader van NLDoet! kregen de bijenstallen van de Doesburgse imkersvereniging, gelegen aan de Panovenweg, een likje verf. Eens in de twee jaar staat deze taak op het programma om de stallen in goede conditie te houden. Na een ochtend hard werken waren de stallen weer mooi geschilderd en kunnen ze er weer even tegen. Vanaf zaterdag 13 juni houdt de Imkersvereniging Doesburg elke tweede zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur weer een inloopochtend.

Foto: Han Uenk