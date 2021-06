Handbaljeugd kan versterking gebruiken

BRUMMEN – De jeugd van Handbalvereniging Brummen kan nog wel wat versterking gebruiken. Met name jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 9 en 10 jaar (E-jeugd) zijn welkom, maar de club wil ook graag starten met trainingen voor 11-, 12- en 13-jarigen. Als daar genoeg aanmeldingen voor zijn, wordt een D-team gestart. Daarnaast biedt HV Brummen nu ook trainingen voor H- en F-jeugd, de jongens en meisjes van 5 tot en met 8 jaar. De teams spelen tot en met de D-jeugd gemengd. In verband met corona wordt op dit moment geen competitie gespeeld.

Jongens en meisjes die een keer kennis willen maken met de handbalsport, zijn welkom om eens naar een training te komen. Iedereen mag twee maanden vrijblijvend meedoen. Meer informatie over trainingsdagen, tijden en locaties is verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar info@handbal-brummen.nl.