Grote scooter controle in Dieren

DIEREN – In de omgeving van Dieren is woensdag 9 juni een grote scootercontrole gehouden. In de hele omgeving werden bestuurders van scooters aan de kant gezet en meegenomen naar het politiebureau. Op het bureau stonden agenten klaar om de bestuurders op te vangen en om een rollerbankcontrole uit te voeren. In totaal zijn er 32 scooters gecontroleerd. Van acht bestuurders voldeed de scooter niet aan de eisen en zij reden onder andere te hard. Acht andere bestuurders hebben een bekeuring gehad. Ook was er een bestuurder onder invloed tijdens zijn rit door Dieren.

Foto: Dennis van Bemmel/ Persbureau Heitink